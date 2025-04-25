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В Полевском Hyundai Creta сбила десятилетнего мальчика

Ребёнок пересекал проезжую часть с соблюдением Правил дорожного движения.

В Полевском Свердловской области автомобиль Hyundai Creta наехал на десятилетнего мальчика. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла 24 апреля около 16.40 на улице Коммунистической возле дома № 29. Известно, что 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем сбила ребёнка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, катя детский самокат. Мальчик получил травмы.

В отношении женщины-водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности и непредоставление преимущества пешеходу. По факту аварии проводится проверка.