В Полевском Hyundai Creta сбила десятилетнего мальчика

Авария произошла 24 апреля около 16.40 на улице Коммунистической возле дома № 29. Известно, что 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем сбила ребёнка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, катя детский самокат. Мальчик получил травмы.
В отношении женщины-водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности и непредоставление преимущества пешеходу. По факту аварии проводится проверка.