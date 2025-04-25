В Хабаровске «сотрудник ВУЗа» обманул студентку финансированием ВСУ

Злоумышленник убедил девушку пройти «тестирование» по ссылке, включить демонстрацию экрана и следовать его инструкциям. После этого с ней связался ещё один человек, якобы представляющий Росфинмониторинг. Он сообщил, что на её имя оформлена доверенность, и теперь от её лица якобы переводят деньги на финансирование армии Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, студентке предложили перевести все сбережения на «безопасный счёт».