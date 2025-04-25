В Хабаровске «сотрудник ВУЗа» обманул студентку финансированием ВСУ

В Хабаровске полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 20-летней студентки, проживающей в Центральном районе города, сообщает hab.aif.ru.
Девушке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником её учебного заведения. Он сообщил, что у студентки якобы имеются долги по учёбе и возможны проблемы, если их не решить.
Злоумышленник убедил девушку пройти «тестирование» по ссылке, включить демонстрацию экрана и следовать его инструкциям. После этого с ней связался ещё один человек, якобы представляющий Росфинмониторинг. Он сообщил, что на её имя оформлена доверенность, и теперь от её лица якобы переводят деньги на финансирование армии Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, студентке предложили перевести все сбережения на «безопасный счёт».
Девушка сняла деньги в банке и через банкомат перевела 183 тысячи рублей по продиктованным реквизитам. Когда поняла, что её обманули, обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Максимальная санкция статьи — до пяти лет лишения свободы», — сообщил Артем Полынцев, врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции.