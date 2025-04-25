В центре Иркутска женщина скончалась под колесами автоцистерны

В центре Иркутска произошла страшная авария — скончался пешеход. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, случилось все 25 апреля около 9:20 утра на улице Партизанской.
55-летний водитель автоцистерны сбил 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью.
— Предварительно, она попала в так называемую «слепую зону». Из-за этого и произошла трагедия, — сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас на месте аварии работают полицейские. Во время проверки им предстоит выяснить, что именно произошло.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело о незаконной рубке леса на 23 миллиона рублей завели в Иркутской области. В совершении преступления подозревают бизнесмена и его подчиненных, а также экс-работника ГУФСИН.