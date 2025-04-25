В Турции предупредили о новом опасном землетрясении

«В случае с землетрясениями с эпицентром в Мраморном море мы всегда должны подчеркивать, что речь идет о региональной катастрофе — будет затронут не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова», — сказал Эйидоган. Его слова приводят РИА Новости.