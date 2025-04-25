В Турции предупредили о новом опасном землетрясении

Новое землетрясение в Турции может коснуться всего региона Мраморного моря, считает Эйидоган.
Ожидаемое крупное землетрясение в Стамбуле окажет влияние на весь регион Мраморного моря, где проживает свыше 25 миллионов человек. Об этом сообщил профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
«В случае с землетрясениями с эпицентром в Мраморном море мы всегда должны подчеркивать, что речь идет о региональной катастрофе — будет затронут не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова», — сказал Эйидоган. Его слова приводят РИА Новости.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто происходит в Турции, которую потряс ряд землетрясений: стоит ли отказываться от тура — советы экспертов.
Жителей этих провинций сейсмолог призвал к повышенной готовности. Он посоветовал им «озаботиться возведением устойчивых зданий».
Первая серия сейсмических событий произошла 23 апреля у побережья района Силиври в Стамбуле. Наиболее сильное из них имело магнитуду 6,2. Из-за обстановки в городе многие российские туристы стали аннулировать туры в Стамбул.