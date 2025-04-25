Киев ударил по Волчанску шрапнельными боеприпасами

«В последнее время украинские боевики начали чаще использовать 122-мм реактивную артиллерию для нанесения ударов в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. В большей степени идет неприцельный огонь по площадям, в том числе запрещенными шрапнельными боеприпасами», — сказал он, сообщает ТАСС. Марочко дополнил, что украинские войска активизировали использование старых арсеналов боеприпасов для систем «Град».