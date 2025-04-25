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Киев ударил по Волчанску шрапнельными боеприпасами

Интенсивность артиллерийских атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волчанск и Старицу в Харьковской области возросла. При этом используются шрапнельные боеприпасы, запрещенные международными соглашениями. Об этом сообщает военный аналитик Андрей Марочко.

ВСУ используют запрещенные международными соглашениями боеприпасы.

Интенсивность артиллерийских атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волчанск и Старицу в Харьковской области возросла. При этом используются шрапнельные боеприпасы, запрещенные международными соглашениями. Об этом сообщает военный аналитик Андрей Марочко.

«В последнее время украинские боевики начали чаще использовать 122-мм реактивную артиллерию для нанесения ударов в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. В большей степени идет неприцельный огонь по площадям, в том числе запрещенными шрапнельными боеприпасами», — сказал он, сообщает ТАСС. Марочко дополнил, что украинские войска активизировали использование старых арсеналов боеприпасов для систем «Град».

Ранее в Харьковской области российские войска возобновили наступательные действия в районах Купянска, а украинские подразделения были вынуждены отступить и перегруппироваться на вторую линию обороны. На этом направлении отмечалось усиление активности обеих сторон, при этом попытки ВСУ вернуть утраченные позиции оказались безуспешными из-за действий российской артиллерии и беспилотников.