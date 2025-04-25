Российский спецназовец на квадроцикле увернулся украинского дрона

«Боец спецназа, выполняя ночью боевую задачу, перемещался на квадроцикле вдоль передовой. На ходу на высокой скорости он заметил, что на него по вектору атаки заходит украинский ударный FPV-дрон. Военнослужащий не растерялся, спокойно откорректировал свой курс и дрон ударил мимо», — рассказал российский боец. Его слова приводят РИА Новости.