Затронет 25 млн человек: Сейсмолог предупредил о разрушительном землетрясении в Турции

В Турции вероятно мощное землетрясение, которое может вызвать разрушительные последствия для всего региона Мраморного моря, где проживает более 25 млн человек. Об этом заявил РИА «Новости» профессор сейсмологии, член Совета учёных стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.