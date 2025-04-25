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Затронет 25 млн человек: Сейсмолог предупредил о разрушительном землетрясении в Турции

В Турции вероятно мощное землетрясение, которое может вызвать разрушительные последствия для всего региона Мраморного моря, где проживает более 25 млн человек. Об этом заявил РИА «Новости» профессор сейсмологии, член Совета учёных стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Источник: Life.ru

По прогнозам специалиста, сейсмическая активность затронет не только сам Стамбул, но и ближайшие провинции, включая Бурсу, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли и Ялову.

«Жителям этих провинций, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий», — предупреждает Эйидоган.

Напомним, в Турции 23 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Очевидцы сообщали о панике среди населения и перебоях со связью. Агентство по ЧС страны проинформировало, что толчки сопровождались высвобождением энергии, эквивалентной более 30 тысячам тонн тротила.