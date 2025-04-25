Затронет 25 млн человек: Сейсмолог предупредил о разрушительном землетрясении в Турции

По прогнозам специалиста, сейсмическая активность затронет не только сам Стамбул, но и ближайшие провинции, включая Бурсу, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли и Ялову.
«Жителям этих провинций, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий», — предупреждает Эйидоган.
Напомним, в Турции 23 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Очевидцы сообщали о панике среди населения и перебоях со связью. Агентство по ЧС страны проинформировало, что толчки сопровождались высвобождением энергии, эквивалентной более 30 тысячам тонн тротила.