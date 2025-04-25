Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинская армия перебросила четыре штурмовые бригады из Курской области в район Красноармейска (Покровска) для удержания позиций и обеспечения доступа к ключевым транспортным путям. Этот город считается стратегически важным для ВСУ, так как через него проходит снабжение гарнизонов и поддержка северо-западных регионов, находящихся под контролем Киева.