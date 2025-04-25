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В Челябинской области нашли пенсионерку, пропавшую в лесу 10 дней назад

В Верхнем Уфалее завершились поиски пропавшей 10 дней назад в лесу 69-летней женщины. Пенсионерку нашли живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Источник: poisk_vzroslyh74/Vk.com

— Татьяна Александровна, которая пропала в окрестностях Верхнего Уфалея ещё 15 апреля, после десяти дней и девяти ночей в лесу найдена! Она жива и сравнительно здорова! Не зря мы с вами столько дней верили, искали и не уставали надеяться на счастливый исход, — рассказали волонтёры.

Женщину нашли вечером 24 апреля сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК-Поиск», которые возвращались с отработки очередного квадрата.

— На обратном пути ребята чуть ушли с маршрута и случилось невероятное. Возле железной дороги они заметили обессилившую Татьяну, быстро доставили её в город и передали врачам, — уточнили в «Легион-СПАСе».

Волонтёры отметили, что искать потерявшихся людей надо всегда и надеяться на положительный исход в любой ситуации.