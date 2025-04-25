Украина дронами атаковала Крым

«По словам очевидцев, громкие взрывы раздались после полуночи. Их слышали в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. По предварительным данным, пожаров и последствий на земле не зафиксировано», — сообщает об обстановке издание Life.ru. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над территорией РФ было уничтожено 79 беспилотников.