Украина дронами атаковала Крым

ВСУ атаковали Крым.
В Крыму в ночь на 25 апреля зафиксирована массовая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Жители полуострова сообщают о серии взрывов, а также о работе систем противовоздушной обороны. По информации источников, предварительно удалось уничтожить свыше десяти воздушных объектов.
«По словам очевидцев, громкие взрывы раздались после полуночи. Их слышали в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. По предварительным данным, пожаров и последствий на земле не зафиксировано», — сообщает об обстановке издание Life.ru. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над территорией РФ было уничтожено 79 беспилотников.