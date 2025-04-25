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Украина дронами атаковала Крым

В Крыму в ночь на 25 апреля зафиксирована массовая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Жители полуострова сообщают о серии взрывов, а также о работе систем противовоздушной обороны. По информации источников, предварительно удалось уничтожить свыше десяти воздушных объектов.

ВСУ атаковали Крым.

В Крыму в ночь на 25 апреля зафиксирована массовая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Жители полуострова сообщают о серии взрывов, а также о работе систем противовоздушной обороны. По информации источников, предварительно удалось уничтожить свыше десяти воздушных объектов.

«По словам очевидцев, громкие взрывы раздались после полуночи. Их слышали в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. По предварительным данным, пожаров и последствий на земле не зафиксировано», — сообщает об обстановке издание Life.ru. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над территорией РФ было уничтожено 79 беспилотников.