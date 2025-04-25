Шойгу: к теракту в «Крокусе» причастны почти 50 человек

Шойгу рассказал, что за причастность к теракту в «Крокусе» выявлено и задержано почти 50 человек.
Российские спецслужбы установили причастность и задержали 45 человек по делу о теракте, совершенном в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Военная разведка Украины также активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов. Им оказывается всесторонняя помощь в оснащении и подготовке таких резонансных атак, как нападение на “Крокус сити холл” в марте 2024 года. Российскими спецслужбами выявлено и задержано 45 лиц, причастных к совершению этого теракта», — рассказал Шойгу в интервью ТАСС.
Шойгу также отметил, что на территории России, в особенности на Северном Кавказе, продолжают сохраняться риски, связанные с деятельностью международных террористических организаций. По его словам, эти структуры стремятся формировать скрытые ячейки и подпольные бандитские группировки.
Ранее стало известно, что преступники, совершившие теракт в «Крокус Сити Холл» в Москве, встретились за несколько дней до нападения. В столицу они приехали из разных мест, а их действия контролировались через переписку в мессенджере telegram.
Теракт, совершенный 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», унес жизни 145 человек. Организаторы нападения намеревались после осуществления преступления покинуть территорию России и перебраться на Украину, рассчитывая на то, что их не экстрадируют российским властям.