Шойгу: к теракту в «Крокусе» причастны почти 50 человек

«Военная разведка Украины также активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов. Им оказывается всесторонняя помощь в оснащении и подготовке таких резонансных атак, как нападение на “Крокус сити холл” в марте 2024 года. Российскими спецслужбами выявлено и задержано 45 лиц, причастных к совершению этого теракта», — рассказал Шойгу в интервью ТАСС.