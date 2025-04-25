В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 79 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 59 беспилотников ВСУ над Крымом, четыре — над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской областями, один — над Ивановской областью. Кроме того, 11 дронов сбито над Черным морем. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее правительство Ивановской области сообщило о падении обломков украинского БПЛА на территории города Шуя. По предварительным данным, при этом никто не пострадал.