Над российскими регионами сбито 79 украинских беспилотников

«За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в telegram-канале. Минобороны дополнило, что над территорией Республики Крым уничтожены 59 беспилотников, а также 11 БПЛА в районе Черного моря. В Белгородской области уничтожено четыре дрона, тогда как в Курской и Нижегородской областях было сбито по два беспилотника, и один в Ивановской области.