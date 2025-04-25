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Над российскими регионами сбито 79 украинских беспилотников

Министерство обороны РФ заявило о нейтрализации 79 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами за ночь на 25 апреля. Согласно сообщению, основная часть БПЛА была уничтожена над Крымом, там было сбито 59 дронов.

За ночь Минобороны сбило над Россией 79 беспилотников.

Министерство обороны РФ заявило о нейтрализации 79 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами за ночь на 25 апреля. Согласно сообщению, основная часть БПЛА была уничтожена над Крымом, там было сбито 59 дронов.

«За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в telegram-канале. Минобороны дополнило, что над территорией Республики Крым уничтожены 59 беспилотников, а также 11 БПЛА в районе Черного моря. В Белгородской области уничтожено четыре дрона, тогда как в Курской и Нижегородской областях было сбито по два беспилотника, и один в Ивановской области.

В Крыму в ночь на 25 апреля зафиксирована массовая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Жители полуострова сообщали о серии взрывов, а также о работе систем противовоздушной обороны. По информации источников, предварительно удалось уничтожить свыше десяти воздушных объектов.