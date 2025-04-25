22 ножевых и расстрелянная машина: члены банды пытались жестоко расправиться с четырьмя мужчинами

Нескольких жителей Черемховского района подозревают в серии тяжких преступлений. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и ГУ МВД России по Иркутской области, в январе 2025 они жестоко избили 34-летнего мужчину, нанеся ему множественные удары металлическим кастетом, а также 22 ножевых ранения. Мужчину с серьезными травмами экстренно госпитализировали.
— Спустя два месяца, в марте 2025 года, эта же группа совершила очередное нападение — из имевшегося у них оружия преступники расстреляли автомобиль «Нива Шевроле», в салоне которого находились трое местных жителей, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Произошло все во дворе многоквартирного дома. Известно, что у жертв был какой-то конфликт с нападавшими. Сейчас в отношении двух фигурантов дела — ранее судимых 25-летнего и 29-летнего подозреваемых — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В это время оперативники продолжают искать других участников банды, а также тех, кто пострадал от их рук. В домах у подозреваемых прошли обыски, во время которых изъяли несколько единиц гладкоствольного оружия, металлические кастеты и другие предметы.
Противоправная деятельность выявлена оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД, сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области при поддержке ОМОН Росгваридии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщина скончалась под колесами автоцистерны в центре Иркутска.