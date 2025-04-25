Пакистан обстрелял пограничные посты Индии

Было отмечено, что сотрудники сил безопасности дали своевременный и результативный ответ на действия пакистанских военных, при этом, по их словам, обошлось без пострадавших. Индия и Пакистан оказались на пороге нового силового противостояния. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на мнения экспертов и представителей пакистанских властей. Обострение ситуации между двумя государствами вызвано недавним нападением в городе Пахалгам, расположенном на территории Джамму и Кашмир.