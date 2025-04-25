Житель Владивостока сел в тюрьму за призывы к смене власти

Суд Приморского края приговорил жителя Владивостока к 6,5 годам лишения свободы в колонии. Он обвиняется в публичных призывах к насильственной смене власти в России, а также в оправдании теракта, совершенного Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов РФ). Это следует из судебных материалов.