До 9-го этажа: во Владивостоке из-под земли ударил фонтан кипятка

Во Владивостоке в пятницу, 25 апреля, во дворе жилого дома на улице Русской из-под земли забил мощный фонтан кипятка, достигающий высоты девятиэтажного здания. По данным соцсетей, инцидент произошел около двух часов дня.
Горячая вода затопила балконы и квартиры в домах по адресам Русская, 59/1 и 59/2, а также распространилась по прилегающей территории. Местные жители рассказали, что поток спустился даже на участок улицы ниже по склону.
На место оперативно прибыли аварийные бригады, которые занялись устранением прорыва. По предварительной информации, пострадавших нет.
На данный момент подачу воды перекрыли, и фонтан уже исчез. На место аварии прибыли представители прокуратуры.