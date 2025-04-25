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В Башкирии в массовом ДТП погиб водитель «Ниссана»

В Башкирии в массовом ДТП погиб водитель «Ниссана».

Источник: ГАИ РБ

В массовом ДТП в Ишимбайском районе погиб водитель иномарки. По данным ГАИ РБ, авария произошла накануне вечером на 3 км автодороги Шахтау — Урняк. Предварительно, 63-летний житель Стерлитамакского района за рулем «Ниссан Х-трейл», двигаясь со стороны Шахтау в сторону Стерлитамака, совершил выезд на «встречку», где допустил касательное столкновение с «Ладой Грантой», а затем лобовое столкновение с «БМВ 520».

В ДТП водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте происшествия, 38-летнего водителя «БМВ» госпитализировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.