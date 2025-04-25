В Хабаровске проверяют сообщения о нарколаборатории в подъезде

В Хабаровске 24 апреля жильцы пятого подъезда дома № 16 по улице Санитарной столкнулись с тревожной ситуацией, сообщил телеграм-канал «Пульс 27».
Между вторым и третьим этажами, с 10:30 до 11:50, находился мужчина в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, он мог изготавливать наркотик — весь подъезд заполнился резким запахом ацетона.
Одна из жительниц попыталась вызвать полицию. В течение получаса дозвониться не удалось — линия всё время была занята. В итоге ей пришлось действовать самостоятельно: она выгнала мужчину из подъезда, несмотря на возможную угрозу. Перед этим женщине удалось сфотографировать его и место, где он находился.
Мужчина скрылся за гаражами рядом с домом. Позже фотографии и рассказ о случившемся были опубликованы в социальных сетях. Жильцы возмущены — речь шла не просто о нарушении порядка, а о прямой угрозе безопасности.
Полиция начала проверку.
Спустя некоторое время УМВД по Хабаровску сообщило, что заявление от жительницы Железнодорожного района зарегистрировано, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровска».
По официальной информации, женщина увидела, как в подъезде неизвестный совершал подозрительные манипуляции с веществами. Возможно, он употреблял наркотики.
На место направлены участковые уполномоченные отдела полиции № 6. По словам представителей МВД, сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По её итогам будет принято процессуальное решение.
В полиции подчеркнули, что бдительность горожан и фиксация подобных ситуаций важны для поддержания порядка в городе.