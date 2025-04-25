В Хабаровске проверяют сообщения о нарколаборатории в подъезде

Одна из жительниц попыталась вызвать полицию. В течение получаса дозвониться не удалось — линия всё время была занята. В итоге ей пришлось действовать самостоятельно: она выгнала мужчину из подъезда, несмотря на возможную угрозу. Перед этим женщине удалось сфотографировать его и место, где он находился.