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Фонтан кипятка высотой с девятиэтажку забил из-под земли во Владивостоке

Сегодня днём во Владивостоке прорвало теплотрассу возле дома 45 по улице Русской, фонтан кипятка заливает окна и балконы, поднимаясь на уровень последнего, девятого этажа, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Кипяток затопил дорогу возле домов 59/1 и 59/2. Вода бежит по улице Русской ниже, до остановки «Спортивный комплекс “Восход”. По словам очевидцев, аварийная бригада оказалась обескуражена силой несанкционированного гейзера, и рабочие не знали, что делать.

В МЦУ Владивостока на публикации в социальных сетях о коммунальной аварии отвечают кратко: по информации ВПЭС, специалисты проводят ремонтные работы. На месте аварии замечены представители прокуратуры, но официальной информации от ведомства пока нет.

Местные жители пишут, что к 15:00 гейзер перестал бить. Жильцы ожидают массового отключения горячей воды и отопления.

Обновлено в 15:58. Прокуратура сообщила, что в рамках проверки по факту аварии на сетях ВПЭС, произошедшей около 14:00 25 апреля 2025 года, будет дана оценка надлежащему содержанию коммунальных сетей. Надзорное ведомство держит на контроле аварийно-восстановительные работы и устанавливает обстоятельства инцидента.