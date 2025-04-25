Фонтан кипятка высотой с девятиэтажку забил из-под земли во Владивостоке

Кипяток затопил дорогу возле домов 59/1 и 59/2. Вода бежит по улице Русской ниже, до остановки «Спортивный комплекс “Восход”. По словам очевидцев, аварийная бригада оказалась обескуражена силой несанкционированного гейзера, и рабочие не знали, что делать.
В МЦУ Владивостока на публикации в социальных сетях о коммунальной аварии отвечают кратко: по информации ВПЭС, специалисты проводят ремонтные работы. На месте аварии замечены представители прокуратуры, но официальной информации от ведомства пока нет.
Местные жители пишут, что к 15:00 гейзер перестал бить. Жильцы ожидают массового отключения горячей воды и отопления.
Обновлено в 15:58. Прокуратура сообщила, что в рамках проверки по факту аварии на сетях ВПЭС, произошедшей около 14:00 25 апреля 2025 года, будет дана оценка надлежащему содержанию коммунальных сетей. Надзорное ведомство держит на контроле аварийно-восстановительные работы и устанавливает обстоятельства инцидента.