Пассажир автомобиля скончался на месте ДТП в Хабаровском крае

По предварительным данным, сегодня, 25 апреля, в 07:50 в районе 36 км автодороги дороги «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Амурск» водитель «Тойота Витц», двигаясь со стороны г. Амурска в сторону г. Комсомольск-на-Амуре, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с встречным «Тойота Ленд Крузер», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Госавтоинспекции Амурского района.