Пассажир автомобиля скончался на месте ДТП в Хабаровском крае

По предварительным данным, сегодня, 25 апреля, в 07:50 в районе 36 км автодороги дороги «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Амурск» водитель «Тойота Витц», двигаясь со стороны г. Амурска в сторону г. Комсомольск-на-Амуре, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с встречным «Тойота Ленд Крузер», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Госавтоинспекции Амурского района.
От полученных травм предварительно пассажир «Тойота Витц» скончался на месте до приезда скорой помощи.
Водитель «Тойота Ленд Крузер», мужчина 1977 г.р., не пострадал.
На месте работали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.