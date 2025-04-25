В Уфе вымогатель денег у подростков предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2024 года мужчина и его знакомый из Оренбургской области арендовали квартиру в доме по ул. Революционной в Уфе, где незаконно удерживали двоих несовершеннолетних и требовали передать 50 тысяч рублей в связи с якобы существующим долгом. Одному из потерпевших удалось написать сообщение своей матери, которая обратилась в полицию.