В Уфе вымогатель денег у подростков предстанет перед судом.

Вымогатель денег у несовершеннолетних предстанет перед судом. Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Томска по статьям «вымогательство» и «незаконное лишение свободы».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2024 года мужчина и его знакомый из Оренбургской области арендовали квартиру в доме по ул. Революционной в Уфе, где незаконно удерживали двоих несовершеннолетних и требовали передать 50 тысяч рублей в связи с якобы существующим долгом. Одному из потерпевших удалось написать сообщение своей матери, которая обратилась в полицию.
Во время расследования уголовного дела фигуранты уголовного дела скрылись, обвиняемый был задержан в Краснодаре. Мужчина не признал свою вину, его соучастник находится в федеральном розыске. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.