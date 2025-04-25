В Красноярске 12-летний ребенок едва не погиб на заброшенной стройке. ЧП произошло в Октябрьском районе, на улице 1-й Хабаровской, где много лет стоит долгострой — незавершенный жилой дом.
Судя по всему, доступ к этой стройке есть у любого, а живущие рядом мальчишки зачастую приходят сюда, чтобы поиграть. Вот и в данном случае школьник бегал по этажам и каким-то образом упал в шахту лифта. Высота падения — два этажа.
По предварительной информации, мальчик находится в больнице, у него сотрясение головного мозга, на рану наложены швы. Родители возмущены, почему объект не огорожен, почему никто не следит и не наказывает владельца недостроенной кучи кирпичей? А ведь рядом две школы!
Межрегиональный центр по делам детей направил соответствующие запросы в прокуратуру, Следком и Стройнадзор.