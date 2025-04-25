В Красноярске 12-летний ребенок едва не погиб на заброшенной стройке

Судя по всему, доступ к этой стройке есть у любого, а живущие рядом мальчишки зачастую приходят сюда, чтобы поиграть. Вот и в данном случае школьник бегал по этажам и каким-то образом упал в шахту лифта. Высота падения — два этажа.