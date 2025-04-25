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988 человек эвакуировали из школы в Петербурге из-за анонимов

Письма неизвестных стали поводом для проверки десятков объектов в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 24 апреля, десятки магазинов, торговых центров и школ в Петербурге получили тревожные письма и звонки от неизвестных, которые заявили об опасности. Сотрудники объектов немедленно вызвали на места экстренные службы. Последним пришлось проверить около 300 зданий. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Всего было осмотрено 290 объектов, из которых 284 — торговые точки и две школы. В результате ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств найдено не было, — уточнило агентство.

По информации журналистов, понервничать пришлось ученикам и сотрудникам учебного заведения на Глухарской улице. Там приняли решение провести эвакуацию — из здания вывели 988 человек. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в минувший четверг в доме в Центральном районе вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил сразу две квартиры, из-за чего на холод экстренно вывели 15 человек. После случившегося местные власти заверили, что всем нуждающимся готовы предоставить временное жилье.