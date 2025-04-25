«Похитили сына и требуют выкуп»: на Урале женщина вымогала деньги у своей подруги

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, однажды Елена узнала о накоплениях своей подруги Валентины и решила ими завладеть. Женщина придумала историю, что некие злоумышленники сняли на видео их неприличное поведение в одном из заведений и теперь шантажируют публикацией в Сети, а за приватность якобы требуют 60 тысяч рублей. Елена предложила подруге заплатить пополам, Валентина поверила и перевела ей 30 тысяч рублей.