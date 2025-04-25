В Красноярске утка спровоцировала массовую автомобильную аварию

Утром 25 апреля в Красноярске на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» произошла авария с участием четырех автомобилей. В социальных сетях очевидцы сообщили, что причиной массового ДТП стала утка, выбежавшая на проезжую часть.
«Во время движения водитель “Тойоты” заметил, что впереди дорогу переходят утки. Мужчина остановился, но водитель “Ниссана” не успел среагировать и толкнул “Тойоту” прямо на птицу. Она погибла», — пишут горожане в паблике «ЧП Красноярск».
После этого в «Ниссан» врезалась «Киа». Чуть позже «паровозик» дополнили еще две легковушки.
В краевой Госавтоинспекции уточнили, в аварии пострадала только птица. Сейчас на месте случившегося работает экипаж ДПС.