В Красноярске утка спровоцировала массовую автомобильную аварию

«Во время движения водитель “Тойоты” заметил, что впереди дорогу переходят утки. Мужчина остановился, но водитель “Ниссана” не успел среагировать и толкнул “Тойоту” прямо на птицу. Она погибла», — пишут горожане в паблике «ЧП Красноярск».