Очередное жестокое ДТП в Самарканде: водитель сбил людей на пешеходном переходе

Еще один интересный момент — в сообщении правоохранительных органов нет ни слова о погибших, хотя возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 266 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека) прямо указывает на наличие как минимум одной жертвы. Такая недосказанность в официальных источниках — не первый случай, когда общественность узнаёт больше из видео в интернете, чем из официальных сводок.