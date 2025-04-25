Очередное жестокое ДТП в Самарканде: водитель сбил людей на пешеходном переходе

Видео вызвало шок — водитель объезжает остановившиеся машины и даже не пытается затормозить, врезаясь прямо в группу пешеходов.
Инцидент произошёл 11 апреля около 20:00 на улице Рудаки в Самарканде. За рулём автомобиля Lacetti находился 28-летний водитель. Как сообщают в УВД, он совершил наезд на людей, переходивших дорогу по зебре.
По официальной информации, пострадавшие были доставлены в больницу с травмами, им оказана медицинская помощь. Однако точное количество пострадавших в сообщении УВД не указано. На опубликованном видео видно, что пострадали как минимум шесть человек.
Еще один интересный момент — в сообщении правоохранительных органов нет ни слова о погибших, хотя возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 266 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека) прямо указывает на наличие как минимум одной жертвы. Такая недосказанность в официальных источниках — не первый случай, когда общественность узнаёт больше из видео в интернете, чем из официальных сводок.
В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведутся следственные действия. Однако общественность требует полной прозрачности расследования, публикации точного числа пострадавших и погибших, а также серьезного наказания для виновного.
Это очередной пример того, что, к сожалению, жизни и безопасность пешеходов в Узбекистане по-прежнему ничего не значат. Берегите себя при переходе дороги — кроме вас об этом больше никто не позаботится.