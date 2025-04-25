Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре мужчина перевел лжеброкеру более 1 млн рублей

В областной столице мужчина стал жертвой мошенников, сообщает региональное ГУ МВД.

В областной столице мужчина стал жертвой мошенников, сообщает региональное ГУ МВД.

Как стало известно, 54-летний мужчина разговаривал по телефону с человеком, который назвал себя брокером.

Мошенник рассказал, что можно быстро заработать денег и выманил у пострадавшего 1 миллион 180 тысяч рублей на его счет.

Когда горожанин понял, что его обманули, он подал заявление в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали о том, что пенсионерка отдала свои деньги злоумышленникам при покупке нового сматрфона.

Самарские и губернские новости у нас в телеграм-канале «МК в Самаре».