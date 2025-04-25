В Самаре мужчина перевел лжеброкеру более 1 млн рублей

В областной столице мужчина стал жертвой мошенников, сообщает региональное ГУ МВД.
Как стало известно, 54-летний мужчина разговаривал по телефону с человеком, который назвал себя брокером.
Мошенник рассказал, что можно быстро заработать денег и выманил у пострадавшего 1 миллион 180 тысяч рублей на его счет.
Когда горожанин понял, что его обманули, он подал заявление в полицию.
Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее мы писали о том, что пенсионерка отдала свои деньги злоумышленникам при покупке нового сматрфона.
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