В Ачинске судья внезапно умер во время футбольного матча

«Он оставил яркий след в мире футбола как футболист и судья, его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих. Артур был не только выдающимся спортсменом, но и любящим отцом и мужем. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах», — написали в сообществе ФК «Металлург».