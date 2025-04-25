В Ачинске судья внезапно умер во время футбольного матча

В Ачинске Красноярского края во время футбольного матча умер судья Артур Иксанов. Об этом сообщает «Город Прима» со ссылкой на местные СМИ.
Всё случилось на стадионе «Строитель» во время игры «Металлурга» и команды центра игровых видов спорта. Артуру Иксанову неожиданно стало плохо.
Игру остановили, на место тут же вызвали скорую помощь, однако в реанимобиле мужчина скончался, не приходя в сознание.
«Он оставил яркий след в мире футбола как футболист и судья, его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих. Артур был не только выдающимся спортсменом, но и любящим отцом и мужем. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах», — написали в сообществе ФК «Металлург».
Мужчине было 45 лет. Сообщается, что прощание состоится в субботу, 26 апреля, в 10:00 по адресу: улица Льва Толстого, 63А, «Некрополь».