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Мужчину сбили возле Дома министерств в Астане

В Астане проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, произошедшего на улице Достык возле Дома министерств, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля марки Nissan совершила наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

«Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.

Проверка по факту ДТП продолжается, по результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством.