Донские спасатели за сутки ликвидировали семь техногенных пожаров

Также потушили одно возгорание сухой растительности, устранили последствия пяти дорожно-транспортных происшествий и одного ЧП на воде.
На местах происшествий работали 164 специалиста и 41 единица техники.
Ростовская область, 25 апреля 2025. DON24.RU. Донские спасатели за минувшие сутки, 24 апреля, ликвидировали семь техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Также потушили одно возгорание сухой растительности, устранили последствия пяти дорожно-транспортных происшествий и одного ЧП на воде.
На местах происшествий работали 164 специалиста и 41 единица техники.