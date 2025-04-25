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Донские спасатели за сутки ликвидировали семь техногенных пожаров

Ростовская область, 25 апреля 2025. DON24.RU. Донские спасатели за минувшие сутки, 24 апреля, ликвидировали семь техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Также потушили одно возгорание сухой растительности, устранили последствия пяти дорожно-транспортных происшествий и одного ЧП на воде.

На местах происшествий работали 164 специалиста и 41 единица техники.