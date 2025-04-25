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В Новосибирске экс-директор театра «Красный Факел» получил 5 лет условно

Кроме того, Александру Кулябину назначен штраф в 300 тысяч рублей.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Железнодорожный районный суд Новосибирска в пятницу, 25 апреля вынес приговор в отношении бывшего директор театра «Красный факел» Александра Кулябина. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, Кулябина обвиняли в превышении должностных полномочий, а также присвоении и растрате. Он был задержан и отправлен под домашний арест в январе 2023 года. В апреле 2025 началось судебное рассмотрение дела. Обвинение просило отправить экс-директора в колонию на семь лет.

В результате суд признал Кулябина виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией культурно-развлекательных мероприятий на срок 2 года, а также назначил штраф в размере 300 000 рублей.

«Также приговором суда удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму 6 973 292 рубля 69 копеек», — уточнили в пресс-службе Судебного департамента.

Напомним, с поста директора «Красного факела» Александр Кулябин был уволен в декабре 2022 года. Новым руководителем театра стала Антонида Гореявчева, ранее возглавлявшая «Старый дом». После задержания Александра Кулябина за него поручились известные театральные деятели.