В Новосибирске экс-директор театра «Красный Факел» получил 5 лет условно

Напомним, Кулябина обвиняли в превышении должностных полномочий, а также присвоении и растрате. Он был задержан и отправлен под домашний арест в январе 2023 года. В апреле 2025 началось судебное рассмотрение дела. Обвинение просило отправить экс-директора в колонию на семь лет.