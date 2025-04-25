В Самаре чиновники занялись хулиганством подростков в недострое на ул. Врубеля

Местные жители областного центра рассказали губернатору в соцсети, что заброшенные объекты на улицах Врубеля, 21 и 21А, а также Гая, 40 привлекают подростков, несмотря на предпринятые меры по перекрытию входов на стройплощадки.
Администрация Октябрьского района в ответе на запрос горожан проинформировала, что владельцу незавершённого строительства отправлены официальные запросы с требованием устранить доступ несовершеннолетних внутрь зданий. Об этом сообщил портал «СитиТраффик».
Помимо этого, уведомления поступили в полицию Октябрьского района с просьбой принять соответствующие меры безопасности.
— В рамках проведенного накануне совместного рейда с полицией зафиксированы случаи проникновения детей на территорию объектов. Сейчас готовятся материалы для передачи в прокуратуру Октябрьского района с целью привлечения владельца недвижимости к ответственности, — прокомментировали ситуацию чиновники горадминистрации.
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