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В уфимской квартире двух подростков держали в рабстве

Жителя Томска будут судить в Уфе за удержание подростков в рабстве.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела против 22-летнего жителя Томска, обвиняемого в организации принудительного труда и незаконном лишении свободы двух несовершеннолетних. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый вместе с сообщником вовлек двух подростков в работу в интернете, арендовав для этого квартиру в Уфе. После ошибки одного из несовершеннолетних подсудимые начали удерживать их против воли, требуя 50 тысяч рублей в качестве «компенсации».

Один из подростков смог тайно сообщить о ситуации матери, которая незамедлительно обратилась в полицию. Хотя правоохранителям удалось освободить заложников, оба фигуранта успели скрыться.

Обвиняемого задержали в Краснодаре, скоро он предстанет перед судом.

— Второй фигурант объявлено в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство, — сообщает СК.

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