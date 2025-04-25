В уфимской квартире двух подростков держали в рабстве

Согласно версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый вместе с сообщником вовлек двух подростков в работу в интернете, арендовав для этого квартиру в Уфе. После ошибки одного из несовершеннолетних подсудимые начали удерживать их против воли, требуя 50 тысяч рублей в качестве «компенсации».