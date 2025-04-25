Вылетел с дороги и врезался в магазин: в Джизаке чудом удалось избежать жертв

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как автомобиль на высокой скорости вылетает с дороги, пролетает через тротуар и врезается в торговую точку, расположенную на первом этаже жилого дома.
Как сообщили в УБДД Джизакской области, инцидент произошёл 24 апреля примерно в 06:08 в районе махалли «Жиззахлик» города Джизак. На территории автостоянки филиала Национального университета Узбекистана 39-летний водитель, управляя собственным автомобилем Tracker, потерял управление и совершил наезд на фасад магазина.
К счастью, в момент аварии было раннее утро — магазины были ещё закрыты, а на тротуаре, куда вылетел автомобиль, не было прохожих. Это, по сути, и спасло от возможных жертв среди людей.
Сам водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Подробности его состояния пока не раскрываются.
По факту ДТП ведётся доследственная проверка. Правоохранительные органы выясняют, что стало причиной аварии — превышение скорости, невнимательность, техническая неисправность или иные факторы.