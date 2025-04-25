Мошенничество с двумя звонками: чем опасна новая схема

Всё начинается с того, что мошенники вызывают у своей жертвы тревогу, сообщая о доставке посылки или о необходимости получения какой-либо услуги. Их главная цель — создать ситуацию, в которой они смогут завязать разговор и выведать у жертвы конфиденциальные данные, такие как коды из SMS, адрес проживания или реквизиты банковской карты. Эта информация может быть использована для проведения дальнейших атак.