Мошенничество с двумя звонками: чем опасна новая схема

В последнее время в России активно распространяется мошенническая схема под названием «Два звонка». О ней предупредила специалист по информационной безопасности СКБ «Контур» Екатерина Рудая. Она поделилась рекомендациями о том, как избежать попадания в эту ловушку.
Всё начинается с того, что мошенники вызывают у своей жертвы тревогу, сообщая о доставке посылки или о необходимости получения какой-либо услуги. Их главная цель — создать ситуацию, в которой они смогут завязать разговор и выведать у жертвы конфиденциальные данные, такие как коды из SMS, адрес проживания или реквизиты банковской карты. Эта информация может быть использована для проведения дальнейших атак.
Через некоторое время после первого контакта злоумышленники вновь звонят или отправляют SMS, представляясь сотрудниками банка или государственными служащими, либо же сообщают о взломе аккаунта и требуют немедленно перезвонить на указанный номер. Такой повторный звонок усиливает иллюзию критической необходимости «спасения».
На заключительной стадии мошенники полностью овладевают ситуацией, получая доступ к личным данным, банковским счетам и Госуслугам. В состоянии паники жертва может неосознанно раскрывать любую информацию, что позволяет злоумышленникам превращать её в денежные средства — через шантаж или прямой доступ к счетам.
Эксперт рекомендует не передавать коды из SMS, даже если звонящий представляется работником банка или госучреждения. При возникновении сомнений следует перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций, и игнорировать подозрительные звонки с незнакомых номеров.