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В Челябинской области 16-летний байкер получил серьезные травмы, не справившись с управлением

В Челябинской области 16-летний байкер получил серьезные травмы, не справившись с управлением, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция Кыштыма устанавливает обстоятельства ДТП с несовершеннолетним.

У дома 103 по улице Интернационала водитель мотоцикла Kayo не выбрал безопасную скорость, применил торможение, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.

Подросток 2008 года рождения получил серьезные телесные повреждения, экстренно госпитализирован.

«Он был в мотошлеме, но без других средств индивидуальной защиты», — прокомментировали в ГАИ города.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.