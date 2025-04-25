В Челябинской области 16-летний байкер получил серьезные травмы, не справившись с управлением

Госавтоинспекция Кыштыма устанавливает обстоятельства ДТП с несовершеннолетним.
У дома 103 по улице Интернационала водитель мотоцикла Kayo не выбрал безопасную скорость, применил торможение, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.
Подросток 2008 года рождения получил серьезные телесные повреждения, экстренно госпитализирован.
«Он был в мотошлеме, но без других средств индивидуальной защиты», — прокомментировали в ГАИ города.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.