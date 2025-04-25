В Самарской области аферист в роли сотрудника ЦБ украл у пенсионерки 237 тысяч

Жертвой злоумышленника стала 77-летняя женщина. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подробностями поделились представители регионального главка.
Неизвестный позвонил пенсионерке и представился работником Центробанка. Далее объяснил, что у пострадавшей хотят похитить деньги. Предложил перевести все сбережения на некий безопасный счет.
Местная жительница согласилась и все сделала по инструкции собеседника. Позже незнакомец перестал выходить на связь. Всего женщина потеряла 237 тыс. рублей. Обратилась за помощью к полицейским.
На днях сообщали, что в Москве прошли обыски по делу экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. Мошенники стащили у нее порядка 450 млн рублей.
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