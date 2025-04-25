Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области

Спасатели города Алматы призывают туристов и отдыхающих соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на заснеженные склоны, передаёт BaigeNews.kz. В связи с оттепелью и нестабильным состоянием снежного покрова, лавинная опасность в горных районах мегаполиса останется актуальной до 2 мая. Об этом предупредили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Алматы.