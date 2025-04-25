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Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области

Лавинная опасность сохранится в горах Алматы до 2 мая.

Источник: moya-planeta.ru

Спасатели города Алматы призывают туристов и отдыхающих соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на заснеженные склоны, передаёт BaigeNews.kz. В связи с оттепелью и нестабильным состоянием снежного покрова, лавинная опасность в горных районах мегаполиса останется актуальной до 2 мая. Об этом предупредили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Алматы.

Спасатели напоминают, что в условиях повышенной лавинной опасности очень важно строго соблюдать меры безопасности и придерживаться правил поведения в горной местности.

«Мы настоятельно просим не выходить на заснеженные склоны, чтобы избежать неприятных и опасных ситуаций», — говорится в обращении представителей ДЧС.