Экс-ректор института развития образования Башкирии предстанет перед судом.

Прокуратура Кировского района Уфы направила в суд уголовное дело о получении экс-ректором Института развития образования РБ взяток на общую сумму почти 2 млн рублей.
По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, руководитель института с июня 2020 года по июль 2023 года получал лично и через посредника взятки от семерых подчиненных сотрудников за общее покровительство и попустительство по службе, неприменение мер ответственности в случае возможных нарушений в будущем, а также за включение в списки лиц, представляемых к стимулирующим выплатам, поощрению, начислению выплат и премий.
Так он получил почти 2 млн рублей, сумма незаконных денежных вознаграждений варьировалась от 15 тысяч до 33 тысяч рублей с каждого.
Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В отношении посредника и взяткодателей в возбуждении уголовных дел отказано ввиду добровольного сообщения о преступлении в правоохранительные органы.