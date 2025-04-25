Экс-ректор института развития образования Башкирии предстанет перед судом.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, руководитель института с июня 2020 года по июль 2023 года получал лично и через посредника взятки от семерых подчиненных сотрудников за общее покровительство и попустительство по службе, неприменение мер ответственности в случае возможных нарушений в будущем, а также за включение в списки лиц, представляемых к стимулирующим выплатам, поощрению, начислению выплат и премий.