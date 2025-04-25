Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Самарской области задержали женщину с эфедроном в мягкой игрушке

Это случилось в Сызрани. Всего правоохранители нашли 50 свертков с запрещенным веществом.

Это случилось в Сызрани. Всего правоохранители нашли 50 свертков с запрещенным веществом, уточнили в региональном главке.

Полицейские остановили на Ульяновском шоссе Volkswagen. В иномарке сидела 39-летняя женщина с криминальным прошлым. Нервничала. В руках держала мягкую игрушку и постоянно смотрела на нее.

Стражи порядка забрали ее, вскрыли и нашли около 62 граммов эфедрона. Позже выяснили: злоумышленница купила все через интернет и разделила на малые дозы. Планировала распространять через закладки.

На нее завели уголовное дело. Правоохранители продолжают искать канал поставки запрещенного вещества. А до этого рассказывали, как тольяттинские полицейские изъяли у трех горожан 600 граммов наркотиков.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!