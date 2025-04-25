Полицейские Самарской области задержали женщину с эфедроном в мягкой игрушке

Это случилось в Сызрани. Всего правоохранители нашли 50 свертков с запрещенным веществом, уточнили в региональном главке.
Полицейские остановили на Ульяновском шоссе Volkswagen. В иномарке сидела 39-летняя женщина с криминальным прошлым. Нервничала. В руках держала мягкую игрушку и постоянно смотрела на нее.
Стражи порядка забрали ее, вскрыли и нашли около 62 граммов эфедрона. Позже выяснили: злоумышленница купила все через интернет и разделила на малые дозы. Планировала распространять через закладки.
На нее завели уголовное дело. Правоохранители продолжают искать канал поставки запрещенного вещества. А до этого рассказывали, как тольяттинские полицейские изъяли у трех горожан 600 граммов наркотиков.
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