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Ядовитые змеи пугают жителей Шымкента

Ядовитые змеи пугают жителей Шымкента. Они свободно заползают в сараи, подворья и даже дома. Змей начали замечать не только на окраинах, но и в центральных районах города, передает 24.kz.

Источник: 24.kz

По данным оперативно-спасательного отряда, чаще всего горожане сталкиваются со степными змеями — гадюками и гюрзами, укусы которых опасны. С начала года спасатели 13 раз выезжали на помощь людям. И это еще не пик.

Летом змеи стремятся спрятаться в прохладных помещениях, и потому вероятность встретить их становится еще выше. За весь прошлый год спасатели реагировали на подобные инциденты 286 раз.

«Вообще в Шымкенте эти змеи не должны обитать. Каким-то образом они оказываются в городе. И людям рекомендуется при обнаружении их запереть дверь, позвонить на 112 и вызвать спасателей. Там уже спасатели приедут и отловят специальными устройствами — змееловами», — рассказал начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС Шымкента Ирисмат Махмудов.