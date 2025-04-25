Ядовитые змеи пугают жителей Шымкента

По данным оперативно-спасательного отряда, чаще всего горожане сталкиваются со степными змеями — гадюками и гюрзами, укусы которых опасны. С начала года спасатели 13 раз выезжали на помощь людям. И это еще не пик.
Летом змеи стремятся спрятаться в прохладных помещениях, и потому вероятность встретить их становится еще выше. За весь прошлый год спасатели реагировали на подобные инциденты 286 раз.
«Вообще в Шымкенте эти змеи не должны обитать. Каким-то образом они оказываются в городе. И людям рекомендуется при обнаружении их запереть дверь, позвонить на 112 и вызвать спасателей. Там уже спасатели приедут и отловят специальными устройствами — змееловами», — рассказал начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС Шымкента Ирисмат Махмудов.