Курьер телефонных мошенников задержан после обмана двух москвичек на 3,5 млн руб

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратились две жительницы столицы 57 и 60 лет. Женщинам звонили неизвестные, которые представлялись работниками государственных и силовых ведомств. Под предлогом необходимости декларирования денег злоумышленники убедили пенсионерок передать их курьеру. Спустя время они поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию. Предварительная сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила более 3 млн 500 тыс. руб.», — рассказал Васенин.
В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские на территории московского аэропорта при попытке покинуть столицу задержали одного из подозреваемых — 18-летнего жителя Ставропольского края. По версии следствия, он забрал деньги у потерпевших и перевел их соучастникам, получив за это вознаграждение.
«По данным фактам следователем отдела МВД России по району Чертаново Южное возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Фигурант заключен под стражу. Проводятся дальнейшие мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников преступления, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого», — добавил Васенин.