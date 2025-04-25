Курьер телефонных мошенников задержан после обмана двух москвичек на 3,5 млн руб

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратились две жительницы столицы 57 и 60 лет. Женщинам звонили неизвестные, которые представлялись работниками государственных и силовых ведомств. Под предлогом необходимости декларирования денег злоумышленники убедили пенсионерок передать их курьеру. Спустя время они поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию. Предварительная сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила более 3 млн 500 тыс. руб.», — рассказал Васенин.