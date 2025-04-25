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В Омске возбуждено уголовное дело из-за пищевого отравления в школе № 8

Пищевое отравление получили 17 учеников и 3 учителя.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту массового пищевого отравления в омской школе № 8. Под подозрение попали услуги по организации питания, предоставляемые ООО «Прогресс питания».

В результате отравления 22 апреля из-за употребления в пищу некачественной пищевой продукции пострадали 17 школьников и 3 педагога. После обеда в школьной столовой они почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

Следствие считает, что причиной инцидента стало ненадлежащее хранение продуктов питания. Контракт на организацию питания между школой и ООО «Прогресс питания» был заключен в декабре 2024 года.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.