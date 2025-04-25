В Самарской области завели уголовное дело на пьяного водителя «Приоры»

51-летнего нарушителя поймали в апреле в Жигулевске на улице Фрунзе. До этого уже садился за руль в нетрезвом виде, сообщили полицейские.
В региональном главке подчеркнули: от водителя «Приоры» исходил резкий запах спиртного. Правоохранители предложили пройти медосвидетельствование. Тот отказался. Его отстранили от управления машиной и отправили в отдел.
Стражи порядка узнали: ранее мужчину на полтора года лишали прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей за пьяное вождение. Должных выводов не сделал. Теперь проходит по уголовному делу.
На днях рассказывали, как полицейские поймали еще одного любителя пьяной езды на «девятке».
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