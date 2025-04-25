Госслужащий жил в квартире для сироты в Акмолинской области

В результате проверки было установлено, что 33 ребенка были незаконно сняты с учета, 8 — несвоевременно поставлены в очередь, а одному ребенку было вовсе отказано в предоставлении жилья. Одним из ярких примеров нарушений стало использование квартиры, предназначенной для ребенка-сироты, в одном из районных центров, где на протяжении двух лет проживал руководитель государственного учреждения.