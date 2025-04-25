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В Краснодарском крае ликвидировали 14 пожаров за сутки

На Кубани за минувшие сутки ликвидировали 14 пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

При это отмечается, что специалисты ликвидировали 10 последствий ДТП. За сутки в регионе составлено 4 административных протокола из-за ландшафтных пожаров и нарушения правил пользования огнем.

В пресс-службе отметили, что 4-й класс пожарной опасности действует в Кущевском и Крыловском районах. При таком уровне вводится запрет на разведение огня и использование дымокуров. Даже малейшая искра или тлеющий уголек, попав на сухую растительность, могут спровоцировать пожар, который быстро охватит траву и деревья.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае за 21 апреля было ликвидировали 6 пожаров. Помимо этого, специалисты устранили 9 последствий дорожных аварий и спасли одного человека.