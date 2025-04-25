В Краснодарском крае ликвидировали 14 пожаров за сутки

В пресс-службе отметили, что 4-й класс пожарной опасности действует в Кущевском и Крыловском районах. При таком уровне вводится запрет на разведение огня и использование дымокуров. Даже малейшая искра или тлеющий уголек, попав на сухую растительность, могут спровоцировать пожар, который быстро охватит траву и деревья.