В 21.39 24 апреля в МЧС поступила информация об обнаружении утонувшего человека в реке Западная Двина в Витебске по ул.39-й Армии.
Спасателями была извлечена из воды гражданка 1985 года рождения.
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в Западной Двине утонула женщина. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе МЧС.
В 21.39 24 апреля в МЧС поступила информация об обнаружении утонувшего человека в реке Западная Двина в Витебске по ул.39-й Армии.
Спасателями была извлечена из воды гражданка 1985 года рождения.