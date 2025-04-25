Самарец заплатил уголовный штраф в 100 тыс. рублей за кражу с банковского счета

Злоумышленник потратил с чужого «пластика» 4 тыс. рублей. Позже на него завели дело. Подробнее об инциденте рассказали представители областного ГУ ФССП.
Суд признал горожанина виновным в краже с банковского счета и выписал штраф в 100 тыс. рублей. Далее приставы Советского района города начали исполнительное производство.
Правоохранители предупредили местного об ответственности и напомнили: за неуплату в течение 60 дней грозит другой тип наказания. В том числе ограничение свободы. После этого самарец перевел нужную сумму.
На днях писали, что приставы помогли вернуться на работу двум сотрудникам торговой компании.
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