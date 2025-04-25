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Камни у Центрального пляжа и морпорта Анапы очистили от мазута

В районе Центрального пляжа и морпорта Анапы завершили очистку камней от мазута.

Работы стартовали 26 марта.

Как рассказали в соцсетях краевого Оперштаба, специалисты МЧС, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы сначала удаляли загрязнения вручную. После этого они применяли пескоструйное оборудование и мощные моечные установки с горячей водой под высоким давлением.

Чтобы предотвратить распространение мазута по акватории, вокруг зоны очистки заранее установили более 700 метров боновых заграждений. Для сбора нефтепродуктов с поверхности воды использовали свыше тонны биосорбента.

В итоге очищено порядка 200 метров прибрежных камней. Следующий этап работ будет проводиться на пляже «Высокий берег».

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Анапе зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов.