Камни у Центрального пляжа и морпорта Анапы очистили от мазута

Работы стартовали 26 марта.
Как рассказали в соцсетях краевого Оперштаба, специалисты МЧС, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы сначала удаляли загрязнения вручную. После этого они применяли пескоструйное оборудование и мощные моечные установки с горячей водой под высоким давлением.
Чтобы предотвратить распространение мазута по акватории, вокруг зоны очистки заранее установили более 700 метров боновых заграждений. Для сбора нефтепродуктов с поверхности воды использовали свыше тонны биосорбента.
В итоге очищено порядка 200 метров прибрежных камней. Следующий этап работ будет проводиться на пляже «Высокий берег».
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Анапе зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов.