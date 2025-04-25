Камни у Центрального пляжа и морпорта Анапы очистили от мазута

Как рассказали в соцсетях краевого Оперштаба, специалисты МЧС, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы сначала удаляли загрязнения вручную. После этого они применяли пескоструйное оборудование и мощные моечные установки с горячей водой под высоким давлением.